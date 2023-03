Scholeksters komen samen in de soos

Het wordt ook wel een 'soos' genoemd: een sociëteit van scholeksters. In het vroege voorjaar komen deze zwart-witte steltlopers in groepen bij elkaar, ze verzamelen zich hier als ze uit de wintergebieden naar hun binnenlandse broedgebieden komen. Voor scholekster onderzoekers Bruno Ens, Wim Tijsen en Lieuwe de Wolf het perfecte moment om scholeksters te tellen, en te kijken of er geringde exemplaren tussen zitten!

De periode in de soos is belangrijk voor sociale activiteiten. Scholeksters broeden relatief laat, maar in de periode voor het leggen van het ei versterken koppels hun band door soms wel 700 keer te paren. De soos wordt ook gebruikt om een nieuwe partner te vinden, mocht de oude partner de winter niet gehaald hebben. In de soos vindt er ook iets minder vriendelijk gedrag plaats: de tepiet-ceremonie. Paartjes bakenen hun territorium af en roepen daarbij heel hard te-piet-te-piet-te-piet!

Waterberging Twisk

Een soos ligt vaak langs het water, zodat de scholeksters kunnen badderen en veiligheid kunnen zoeken in het water. Een bekende soos is die bij waterbergingsgebied Twisk, bij Medemblik. Maar over heel Nederland zijn er wel honderden sozen. De onderzoekers willen graag weten hoeveel scholeksters in deze sozen zitten, of het ook slaapplaatsen zijn en welke geringde vogels er zitten.

Scholekstersoos bij waterberging Twisk © Bruno Ens, Sovon Vogelonderzoek

Birdring app

De scholekster gaat namelijk al jaren achteruit. Het lukt maar niet om de populaties beter te beschermen. Daarom is 2023 uitgeroepen tot jaar van de scholekster. "Er is meer onderzoek nodig", legt Bruno Ens uit. "We zijn vooral geïnteresseerd in scholeksters die als jong geringd zijn, dus alle waarnemingen van ringgegevens zijn welkom." Die kan je makkelijk invoeren in de Bird-Ring App. "Kijk, deze komt uit Vlieland" legt Tijsen uit. "Je kunt aan de hand van deze gegevens zien waar de vogel overwinterd heeft, waar andere ringlezers ze gezien hebben. Dat is hartstikke leuk en ook belangrijk voor ons om te weten"