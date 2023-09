Water zuiveren met planten en alle overige onderwerpen

Het is begonnen als een guerilla-actie, maar nu is het toegestaan en officieel! In de gemeente Tilburg is langs de oprit naar de snelweg het allereerste ‘Beschermde berm’-bord geplaatst. In de bocht van de oprit belandt vanuit de langsrijdende auto’s veel zwerfvuil in de berm. Daar moet een einde aan komen, vinden de initiatiefnemers.