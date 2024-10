Water en bodem niet meer zo sturend voor nieuwe kabinet

Water en bodem zijn sturend, was het motto onder het vorige kabinet. Het oprekken van de grenzen van de natuur kon niet oneindig doorgaan, dus moesten die grenzen de doorslag geven in de ruimtelijke ordening. Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) wijkt daar nu vanaf, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Voortaan is het adagium "rekening houden met water en bodem".