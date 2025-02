Wakker worden! Alles over slapen in het Natuurmuseum Fryslân

Aan het einde van dag stappen wij massaal ons bed in. Na een lange dag pakt de mens de rust die nodig is. Niet alleen mensen slapen, dieren ook, maar meestal niet op de manier zoals wij dat doen. In de tentoonstelling Wakker worden! van Natuurmuseum Fryslân ontdek je hoe onze mede dieren dit doen, maar het is ook een wake-up-call. De slaap van mens en dier staat onder druk.

De grootste boosdoener van dit slaapgebrek is licht. Zowel mens als dier hebben hier last van. Het brengt ons bioritme in de war. Als je net voor het slapen gaan je telefoon nog gebruikt, of een ander apparaat met een scherm dat blauw licht afgeeft, kan dit je slaapritme flink door de war halen. Door dit blauwe licht slapen we gemiddeld anderhalf uur minder per nacht.