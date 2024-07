Waarom de klaproos rood is en de paardenbloem geel

Hoe komen bloemen en dieren aan hun prachtige kleuren en hoe zetten ze die in om bestuivers of partners aan te trekken? Evolutionair biofysicus Casper van der Kooi van de Universiteit Groningen probeert hier al jaren achter te komen. Zo ontdekte hij dat de kleur in de bloem niet alleen wordt bepaald door het pigment, maar ook de interne structuur. Zijn onderzoek is onlangs bekroond met de prestigieuze Heineken Young Scientists Award.