Vrijwilligers verwijderen 3,5 ton visnetten bij Bruine Bank Noordzee

Tijdens een vijfdaagse expeditie naar De Bruine Bank in de Noordzee, konden vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon 3,5 ton verloren visnetten verwijderen. Die zaten op diverse scheepswrakken in het gebied en zijn een bedreiging voor het onderwaterleven. Omdat er binnenkort nieuwe windparken op deze plek komen, zal het gebied hierna niet meer toegankelijk zijn voor dergelijke schoonmaakacties.

Oude (warrel)netten en vislijnen vormen een constante bedreiging voor het onderwaterleven. Zaterdag hebben de duikers ongeveer 3,5 ton visnetten aan land gebracht, wetende dat er nog veel meer ligt op de wrakken in deze omgeving. Ook nu zaten er veel dieren, waaronder kreeften, krabben en vissen, verstrikt in dit afval. De dieren die in leven waren zijn zorgvuldig door de vrijwilligers bevrijd en teruggezet in zee.

© DDNS – Joost van Uffelen

Een bijzonder aspect van deze expeditie was de ondersteuning aan een onderzoeksproject van de Wageningen Universiteit. Met het onderzoeksproject is een proefopstelling getest voor het waarnemen van geluid en beelden op 30 meter diepte. Hierbij werd ook omgevings-DNA verzameld om de biodiversiteit, van met name de vissen, beter te kunnen onderzoeken.

Diersoorten op de scheepswrakken

Een belangrijke waarneming tijdens de duiken was de ruime verspreiding van de gestekelde zandkokerworm(Sabellaria spinulosa). Dit is een diersoort die biogene riffen zou kunnen bouwen en waar veel aandacht voor was in de laatste twee tenders voor windparken in dit gebied. Ook de prachtig gekleurde juweelanemoon (Corynactis viridis) werd op veel wrakken waargenomen tot wel vier verschillende kleurvarianten per wrak. Bij sommige duiken kwamen nieuwsgierige grijze zeehonden de duikers begroeten aan de oppervlakte.

© DDNS – Joost van Uffelen

Samen met andere expedities van de afgelopen 14 jaar hebben vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon inmiddels ongeveer 105.000 kilo afval geborgen van wrakken in de Noordzee. Scheepswrakken fungeren als biologische hotspots in zee, waarbij ze dienen als kraamkamers of schuilplaats voor veel dieren. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten en ze luwe plekken veroorzaken in de stroming. Het afval is soms moeilijk te bergen omdat het vastzit aan wrakdelen of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers nemen de uitdaging aan en verwijderen het afval met de hand om verstoring van het onderwaterleven tot een minimum te beperken.

Opruimactie visnetten in beeld

Een fotograaf en filmer hebben gedurende de expeditie het dierenleven en afvalprobleem gedocumenteerd. Hiermee beoogt de stichting bewustwording te creëren rondom vervuiling door verschillende typen (sport)visserij en het onder de aandacht brengen van de noodzaak tot bescherming van de Noordzee. Bekijk hier het filmpje.