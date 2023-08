Vogels in de rui | Weetje

Momenteel hoor of zie je maar weinig vogels. Ze houden zich gedeisd omdat ze aan het ruien zijn: hun oude versleten veren maken plaats voor een nieuw verenkleed. De nazomer is voor veel vogels de beste periode omdat de inspannende broedperiode klaar is en er nog genoeg voedsel aanwezig is. En zo is de vogel goed aangekleed om een lange trektocht of een koude winter te overleven.