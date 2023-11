Vogelfenomeen Nico de Haan is vijftig jaar vogelbeschermer

Het resultaat was een vliegkaart voor heel Nederland waar vogelreservaten op ingetekend staan. Hier wordt tot op de dag van vandaag hoog gevlogen om vogels hun rust te gunnen. “Op die manier hebben we dus heel veel bereikt. Later hebben ze me nog geholpen met helikopters om overal ooievaarsnesten op schoorstenen te zetten. Als je met mensen gaat praten die er anders over denken, kom je vaak verder.”