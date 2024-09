Vogeltrek op de Marker Wadden

Ooit was het een bak water waar relatief weinig leefde, maar inmiddels is het een opbloeiend natuurgebied: de Marker Wadden. In de uitzending van Vroege Vogels TV op zondag 15 september zie je hoe het nu gaat met het gebied en welke onderzoeken er lopen naar natuurherstel. Radioverslaggever Henny Radstaak gaat deze week ook even langs om samen met Tim Captein, boswachter van Natuurmonumenten, vogels te spotten in het unieke gebied.