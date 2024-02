VN-rapport: migrerende diersoorten hebben het zwaar, vooral de vissen

Een flink deel van de trekkende diersoorten op aarde heeft het moeilijk, waarschuwen onderzoekers in een maandag verschenen VN-rapport. Ze vragen in het bijzonder aandacht voor de sterke achteruitgang van beschermde trekkende vissen, waaronder steuren, haaien en roggen. De vissoorten die onder het speciale VN-verdrag voor migrerende soorten vallen, worden vrijwel allemaal in hun voortbestaan bedreigd.

De omvang van 176 vissenpopulaties die voortdurend worden gemonitord, is volgens het rapport met 90 procent gekelderd in een halve eeuw. De auteurs wijzen diverse oorzaken aan voor de neergang, met overbevissing als grootste boosdoener. Ook onbedoelde bijvangst in de visserij zien de onderzoekers als belangrijke factor. Ze wijzen verder op het fenomeen "fantoomvisserij", waarmee ze bedoelen dat vissen en andere zeedieren verstrikt raken in achtergelaten netten of fuiken.