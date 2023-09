Oevers als oplossing voor lage visstand

De visstand in het Markermeer is sinds halverwege vorige eeuw met twee derde afgenomen. Dat komt door overbevissing en verandering van voeding in het water. Bovendien zijn er weinig natuurlijke landwaterovergangen rond het meer.

Om te kijken hoe belangrijk het Trintelzand is voor vissen, onderzoekt Waardenburg Ecology de visstand op twee momenten. In de vroege zomer bekijken ze het visbroed, de vissen die dit jaar geboren zijn bij het Trintelzand. En later in het najaar bekijken ze de grotere vissen. Zo weten ze precies welke soorten hier gebruik van maken, hoe ze dat doen en hoe snel ze groeien. Ze meten de standen op vaste plekken rond de eilanden. Uiteindelijk kunnen ze de kennis inzetten voor aanpassingen in het hele Markermeer en daarbuiten.