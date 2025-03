Visdeurbel gaat voor vijfde keer aan en heeft wereldwijd fans

Elk jaar lijkt de visdeurbel nog populairder te worden, zegt de stadsecoloog. Zo ziet Nijs veel fanmail. "Vanmorgen vertelde iemand dat ze een feest wil geven ter ere van de visdeurbel en zich dus afvroeg wanneer de deurbel precies live ging. En we krijgen veel mensen die een moeilijke periode hadden in hun leven. Ze zeggen vaak erg rustig te worden van de onderwaterbeelden."

Nijs laat ook een bericht zien van een werknemer in een 911-centrale in Canada. Een van de zes computerschermen vertoont de beelden van de visdeurbel. "We werken diensten van twaalf tot achttien uur en de visdeurbel is verreweg de beste stressverlichting tijdens zo'n dienst", laat de medewerkster weten, die de sluis deze zomer met eigen ogen wil zien in Utrecht.