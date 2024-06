Verwijderen van miljoenen Amerikaanse eiken Loonse en Drunense Duinen

Natuurmonumenten trekt alle registers open om de ongewenste exoot te bestrijden. Op 65 hectare - pakweg 130 voetbalvelden - worden de bomen omgezaagd, geringd of uit de grond getrokken. Het is niet anders, zeggen ze bij Natuurmonumenten. De Amerikaanse eik is in sommige delen van het gebied zo overheersend aanwezig dat er nog nauwelijks plaats is voor inheemse bomen. En dus ook niet voor alle insecten, vogels, schimmels en ander leven dat daarbij hoort.