Verwijder Deltawerken voor een veiliger Zeeland

9 okt. 2023 - 4:00

Interessante gedachtengang maar wat doen we met het verhoogde risico op hogere waterstanden in het achterland? Bij een dijk toetsing/verbetering draait vrijwel alles om de hoogte van de buitenwaterstand, zowel voor stabiliteit als piping en een toename van deze waterstand (wat zonder Deltawerken zeker een veel hoger risico is door instromend water plus het opstuwen van het water dat door de rivier wordt afgevoerd) betekent een verhoogd inundatie risico en daarmee hogere kosten/meer overlast bij de dijkversterking (grotere bermen / damwanden etc). Deel die prijs aub pas uit als er ook geotechnisch naar de consequenties gekeken is.

