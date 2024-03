Verwarde scholeksters op je auto | Compilatie

#4 Kees Bakker filmde deze verwarde scholekster die vanwege reflectie in een autoruit keer op keer naar een denkbeeldige partner toevliegt.

#5 Maar sommige scholeksters vinden elkaar toch nog op het dak van een auto! Tijdens een bezoek aan een kantoor in Amsterdam Zuid-Oost filmde Raffaele D'Anselmo deze twee baltsende scholeksters.

De meeste vogels herkennen zichzelf niet in een spiegel. In plaats daarvan zien ze hun spiegelbeeld als een soortgenoot. Dit fenomeen leidt tot interessant gedrag tijdens het broedseizoen, wanneer veel vogelsoorten gefascineerd raken door spiegelende objecten. Ze kunnen proberen om deze 'vreemde vogels' te imponeren of te verjagen, wat soms leidt tot langdurige en intense confrontaties die de vogel volledig uitputten.