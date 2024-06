Veldkrekel: je hoort hem wel maar je ziet hem niet

Na een tijdje te zoeken naar het holletje stuiten we ineens op een veldkrekel. Elmar Veerman, die mee mocht omdat hij uit alle stemmers de prijs had gewonnen, zag haar als eerst. Het is een vrouwtje! Waarschijnlijk is ze op het geluid van het mannetje afgekomen, want nu zit ze met haar legboor eitjes te leggen in de grond.