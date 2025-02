Veenmol: een supersnelle graver in je tuin

Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat we weer meer in de tuin gaan werken. Bij het omspitten van de grond kun je dan een veenmol tegenkomen. Ondanks de naam, is het diertje geen mol maar een insect! Toch delen ze een kenmerkende eigenschap met mollen: het zijn supersnelle gravers. Voordat je het weet is die weer in de bodem verdwenen.