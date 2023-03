Veenmobiel: Friesland op wielen

Zo zou je in de winter meer gebiedseigen water vast moeten houden voor de steeds drogere zomers. Ook zou je volgens de Ruyter het water moeten vasthouden in de diepste veenpolders om via het grondwater tegendruk op te bouwen in het gehele grondwatersysteem. Het veenmobiel is verrijdbaar. Het Friese Waterschap (Wetterskip Fryslân) met Jan van Rijen als drijvende kracht, laat de installatie het komend jaar op allerlei plekken in de provincie zien. Eerder schreef Peter de Ruyter het boek ‘Vloeiend landschap’ over de toekomst van het Friese landschap.