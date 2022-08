Varkens in de hitte, minister Rob Jetten en alle overige onderwerpen

Je zou denken dat dit soort beelden na jaren discussie tot het verleden zouden behoren. Maar niets is minder waar. Het BNNVARA-programma Zembla kreeg deze week filmpjes toegestuurd van vrachtwagens vol oververhitte varkens. De beelden zijn gemaakt door actiebeweging Eyes on Animals, bij Boxtel en Apeldoorn. Volgens een dierenarts, die bij de opnames was, loopt de ademhalingsfrequentie van de varkens in de hitte op tot wel 180 per minuut. Dat is een teken van extreme hittestress. Onder normale omstandigheden halen varkens 30 keer adem per minuut. In Vroege Vogels een gesprek met Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood.