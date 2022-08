Beelden van oververhitte varkens in vrachtwagens

In de radio-uitzending van 24 juli 2022 spreken wij met Frederieke Schouten, dierenarts en directeur bij Varkens in Nood:

Videobeelden van vrachtwagens vol met oververhitte varkens bij Boxtel en Apeldoorn. Zembla ontving deze zorgwekkende beelden. De ademhalingsfrequentie van de varkens liep volgens een dierenarts op tot 180 per minuut, een teken van extreme hittestress. Waarom worden de dieren in deze extreme hitte vervoerd?

Hittestress

Lesly Moffat, de directeur van Eyes on Animals, maakte gisteren in de omgeving van slachterij Vion in Boxtel de beelden van de oververhitte varkens. Het was gisteren in die regio de hele middag tussen de 30 en 35 graden. Dierenarts Kees Scheepens was bij de opnames aanwezig en zegt tegen Zembla: “De dieren vertoonden tekenen van extreme hittestress. Ik heb van een aantal varkens de ademhalingsfrequenties geteld: dat ging van 128 per minuut naar 180 ademhalingen per minuut. Dat is extreem hoog. Normaal is dat 30. Ik ben woedend.” Varkens hebben snel last van de hoge temperaturen omdat ze de hitte niet makkelijk kwijtraken.

Maximale temperatuur

Het 'vervoeren of laten vervoeren van dieren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent' is in Nederland verboden. Vervoer van dieren onder warme weersomstandigheden kan leiden tot hittestress en daarmee tot overtreding van dit verbod. In de praktijk blijkt dit een moeilijk te handhaven regel, want wanneer is het te warm?

Sinds 2 juli 2020 is er de daarom de beleidsregel Diertransport bij hoge temperaturen. Die bepaalt dat bij een buitentemperatuur van 35 graden of meer geen veetransporten plaats mogen vinden. 30 graden is de grens voor lange transporten. Deze beleidsregel geldt niet voor wagens die zijn voorzien van een actief koelsysteem.

Reactie slachterij Vion

De dieren waarvan opnames zijn gemaakt, zaten in drie vrachtwagens van Voss veevervoer uit Ven-Zulderheide. Volgens de eigenaar van het veevervoerbedrijf, die anoniem wil blijven, hebben de chauffeurs meer dan 2,5 uur buiten het terrein van slachterij Vion moeten wachten voordat de dieren konden worden gelost.

Slachterij Vion laat via een woordvoerder weten dat het ongewenst is dat varkens in de hitte moeten wachten, maar legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de vervoerder: “Het zijn niet onze chauffeurs. Wij zijn een groot bedrijf en hebben met veel verschillende vervoerders te maken.” Het probleem met varkensvervoer is volgens Vion dat je dat in timeslots doet: “Wij plannen dat precies in, want wij hebben niet veel plekken waar chauffeurs kunnen wachten.”

De woordvoerder van Vion laat weten dat de slachterij in Boxtel negen overdekte parkeerplaatsen heeft: “Daar staan ventilatoren en het wegdek wordt nat gehouden voor verkoeling.” Gistermiddag waren deze plekken echter bezet. Daarover zegt Vion: “Als vervoerders te vroeg komen, vragen we ze wachten. Als dat te lang duurt, dan kan de temperatuur oplopen.”

Geschikte wachtruimte

Een slachterij moet een geschikte wachtruimte hebben tijdens periodes van extreme temperaturen. De wachtruimte moet voldoende luchtcirculatie hebben en mag niet schadelijk zijn voor dieren. Maar wat als zo’n wachtruimte vol is zoals bij Vion?

In het Plan van aanpak voor hittestress bij Landbouwhuisdieren dat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgesteld, staat dat de wachttijd voor slachterijen hoe dan ook tot een minimum moet worden beperkt. “Een goede planning en afstemming tussen de verschillende schakels in de keten (veehouders, transporteurs en slachterijen) zijn tijdens warme dagen van extra groot belang om hittestress tijdens transport zo veel mogelijk te voorkomen.” Het is dus niet een verantwoordelijkheid van alleen de vervoerder, maar ook van een slachterij als Vion, stelt Zembla.

Dinsdagmiddag kreeg Zembla ook beelden van oververhitte varkens in een vrachtwagen in de buurt van Apeldoorn. In die regio is het sinds 11 uur boven de 35 graden.