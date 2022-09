Van gecamoufleerde vogels tot 'werkende' dieren | Nu in de Natuur

Van 23 september tot 5 oktober zijn de Bodemdierendagen. Met een zoekkaart kun je op zoek gaan naar bodemdieren. Misschien kom je de veenmol, pseudoschorpioen of springstaart wel tegen. Lees voor meer informatie dit artikel en ga zelf ook op zoek!

Equinox

Op 23 september waren de dag en de nacht precies even lang. Deze dag, waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, wordt ook wel de equinox genoemd. Voor ons reden om een dag-, schemer- en nachtdier te laten zien! Allereerst de sint-jansvlinder, een dagactieve nachtvlinder waarvan de rupsen rolklaver eten. Daarna de bunzing, een marterachtige die vooral tijdens de schemering actief is. Ten slotte de paling, die vooral overdag verscholen ligt, maar s’ nachts op zoek gaat naar eten.

Camouflage

Sommige dieren zijn op een prachtige manier gecamoufleerd. Neem de roerdomp, een rietbewonende reiger die bij onraad de hals omhoog strekt waardoor hij nog minder opvalt tussen de rietstengels. De watersnip is geen zeldzaam dier, maar wordt niet veel gezien. Krijg je deze vogel toch in het vizier is het genieten geblazen! In droge, open gebieden heb je kans de zeldzame draaihals te zien: een spechtachtige die graag mieren eet.

Eikels en beukennoten

Het wordt een goed mastjaar: er zullen namelijk veel beukennoten en eikels vallen. Veel dieren maken daar dankbaar gebruik van. Denk aan het wilde zwijn, die door te wroeten veel van deze vruchten vindt. De boomklever lust ze ook graag. Bijzonder is dat deze bosvogel eikels en beukennoten vaak eerst verankerd en ze daarna uithakt. De eekhoorn legt in deze tijd voorraadjes aan, die hij in de loop van de winter oppeuzelt.

Werkende dieren