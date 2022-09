Bodemdierendagen gaan van start: maak kennis met de onderburen

Omdat de zomer van 2022 zo ontzettend droog en warm was, is het nu de vraag hoe het met de bodemdieren gesteld is. Welke dieren hebben hieronder geleden, welke hebben ervan geprofiteerd misschien of hebben zich al kunnen herstellen?

Ook is er elk jaar een unieke, officiële bodemdieren-waarneming ergens in Nederland. Dit keer vindt die plaats in het hart van een stad: namelijk de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar gaat heel toepasselijk op 30 september de tentoonstelling ‘Onderkruipsels’ van start, over de groeiende waardering van kleine beestjes in de kunst in de loop der eeuwen.