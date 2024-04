"Unilever verantwoordelijk voor miljarden euro's aan klimaatschade"

De preventiekosten om klimaatschade te voorkomen van de producent was in 2022 al 16,6 miljard. "Met de nettowinsten kunnen ze de noodzakelijke verduurzaming makkelijk zelf betalen. Echter tussen 2016 en 2022 ging meer dan 100% van de nettowinst naar de aandeelhouders", zegt Oussoren. “Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is er meer dan € 45 miljard doorgesluisd naar de aandeelhouders in plaats van investeringen in klimaatmaatregelen en het voorkomen van klimaatschade. Het geld is er dus wel, maar de wil ontbreekt.”



In 2022 was Unilever verantwoordelijk voor de uitstoot van 111 miljoen ton CO2. Dat is dezelfde hoeveelheid uitstoot als 5,7 miljoen Nederlandse huishoudens. Unilever claimt dat het in 2030 39% minder CO2 gaat uitstoten, maar het onderzoek van Profundo toont aan dit niet reëel is. "Voor bijna een derde van de uitstoot is er helemaal geen reductiedoel in 2030 en voor een aanzienlijk deel van de rest van de CO2-uitstoot zijn er nog helemaal geen plannen. Het grootste deel van de uitstoot van Unilever (99.3% in 2023) komt vrij bij de productie, bewerking en het gebruik van grondstoffen en basismaterialen én de uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten na verkoop."