UNESCO erkent Scheldedelta als ‘Global Geopark’

Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant: “Het is fantastisch dat Geopark Schelde Delta nu deze officiële Unesco-erkenning heeft ontvangen. Dit gebied is dynamisch en uniek in vele opzichten. Ik ben trots op het feit dat we samen met de provincies Zeeland, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en vele organisaties, instellingen, inwoners en ondernemers het verhaal van dit bijzondere gebied op de kaart zetten. Deze erkenning voelt als een kroon op de samenwerking. Met het Unesco Global Geopark-keurmerk kunnen we de unieke kenmerken van dit gebied nog verder zichtbaar en beleefbaar maken. Daar verheug ik me op.”