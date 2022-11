Tuincentra belangrijke bron van verspreiding exotische mieren

Gemene deler van deze drie soorten is het hebben van superkolonies. In een superkolonie worden de jonge koninginnen, die normaal elders een nieuwe kolonie stichten, onderdeel van de moederkolonie. Eerder bezochten wij al een superkolonie van het mediterrane draaigatje met een lengte van 120 meter. Zo’n superkolonie kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Jinze: “Die beesten komen overal; ze komen je stopcontact uit, lopen over de luier van je baby, in je GFT-bak, langs de verwarmingsbuis op zolder, overal zijn ze dan”. Zonde vindt Jinze, omdat deze mieren het imago van de inheemse mier bezoedelen.

Nu duidelijk is dat tuincentra belangrijke bronnen van verspreiding van exotische mieren zijn, is het volgens Jinze zaak na te gaan denken over beleid. Bestrijding van exotische mieren is namelijk mogelijk, maar zolang de aanvoer vanuit potplanten niet stopt is het dweilen met de kraan open.