Trucs van de koekoek | Weetje

De koekoek is een meester in misleiding. Ze dumpt haar ei namelijk in het nest van een andere vogel, zodat ze die zelf niet hoeft uit te broeden! Veel vogels trappen in deze listige truc en denken dat ze hun eigen jongen opvoeden. Zelfs als die wel héél groot worden...

Soorten als de kleine karekiet, graspieper, heggenmus en gele en witte kwikstaart worden vaak uitgekozen als onvrijwillige 'pleegouders'. En de koekoek specialiseert zich vaak zelfs in één soort! Zo kiest het vrouwtje bijvoorbeeld altijd het nest van een heggenmus uit om haar eieren in te leggen. De eieren lijken dan sterk op elkaar, waardoor de pleegouder, wat ook wel de waardvogel genoemd wordt, de verwisseling niet door heeft.

Het oorspronkelijke ei wordt het nest uit gegooid of opgegeten. En als het koekoeksjong geboren is, werkt het de andere eieren of kuikens het nest uit. Zo heeft hij of zij het rijk alleen.

Vermomd als sperwer

Toch is het niet altijd makkelijk om je ei stiekem in het nest van een karekiet of graspieper te dumpen. Deze kleine vogeltjes zijn niet gek en reageren fel op elke koekoek die hun nest benadert.

Dat is best dapper, want als je een koekoek van dichtbij ziet, dan valt op dat ze soms erg op een sperwer lijken. En die gelijkenis heeft een reden... uit onderzoek met karekieten blijkt namelijk dat ze minder snel een koekoek verjagen die veel op een sperwer lijkt. Dat komt doordat het vogeltje van nature bang is voor sperwers. Logisch, want een sperwer lust wel een karekietje op z'n tijd.

Koekoek © G.eus.natuurfoto

Sperwer © SjanivanOphemert

Nog een misleidingstruc

Maar het koekoeksvrouwtje heeft nog een truc om de vogeltjes te foppen. Alleen het mannetje maakt het karakteristieke 'koekoek-geluid. Een vrouwtje produceert een soort giechel die weer sterk lijkt op het geluid van een sperwer. Deze combinatie van sperwer-look en giechel maakt dat een karekiet of graspieper er snel vandoor gaat als ze een koekoeksvrouwtje zien of horen. En vervolgens heeft de koekoek tijd om haar ei in het nestje te dumpen.

Graspieper is niet onder de indruk

Fotograaf Theo de Wild volgt deze koekoek al een tijdje en maakt de leukste foto's van een graspieper die niet onder de indruk is van de koekoek!

Koekoek spreidt zijn vleugels © Theo de Wild

Graspieper probeert de koekoek te verjagen © Theo de Wild

Koekoek wil de graspieper op afstand houden © Theo de Wild

Bron: Scientias, Vogelbescherming. De beelden zijn gemaakt door Anna Nynke, Henk Blaak, R. Molegraaf, Paul Verduin, Ilona Noorlander en Evert-Jan Hamer.