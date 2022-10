Trots van De Mieden: de zeldzame groene glazenmaker

De groene glazenmaker is de trots van de beheerders van De Mieden. Het is een grote libel waarvan de vrouwtjes volledig groen zijn en de mannetjes ook deels blauw. In natuurgebied De Mieden bevindt zich een grote populatie van deze zeldzame soort. De piek van de vliegtijd ligt in augustus, maar ook tijdens het bezoek van Vroege Vogels aan De Mieden zullen ze nog actief zijn. Boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer inventariseert elk jaar de groene glazenmaker. Hij gaat met ons op pad.