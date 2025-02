Trekvis houdt van kieren

Sluizen op een kier

In januari 2019 werden de sluizen voor het eerst ook bij hoogwater op een kier gezet. Door dat zogeheten Kierbesluit kon zoutwater het Haringvliet in stromen en konden trekvissen in principe ook veel makkelijker naar binnen. Maar deden ze dat ook? Om dat te onderzoeken, voorzag Meijer tot nu toe ruim 200 trekvissen (zalm, zeeforel, zeeprik, houting en elft) van een klein zendertje. Met ontvangers op strategische plekken, zowel op zee als in het binnenwater, meet zij sindsdien waar haar gezenderde dieren uithangen. Wij gingen mee om enkele van die ontvangers op te halen en de verzamelde gegevens uit te lezen.

Haringvliet © Fotograaf Rob Buiter

Trekvissen glippen naar binnen

Uit de eerste voorzichtige resultaten blijkt dat het Kierbesluit werkt. Met name houtingen ziet Meijer vaker rond het openen van de sluizen rond hoogwater naar het binnenland zwemmen. "Uit onderzoek vóór het Kierbesluit weten we dat er maar een heel beperkte mogelijkheid was, vlak voor het sluiten van de sluizen na het spuien, dat de vissen even naar binnen konden glippen. Nu zien we dat ze ook tijdens het 'kieren' naar binnen trekken."

Herstel zalm

Trekvissen als zalm, forel en dus ook die houting, hebben het bijzonder zwaar in West-Europa. Op veel plekken zijn de rivieren afgedamd en kunnen de vissen dus hun paaigronden, stroomopwaarts niet meer bereiken. Het Kierbesluit was een maatregel om in ieder geval de voordeur wat vaker open te zetten. "Of dit ook betekent dat de populaties van trekvissen als zalmen kunnen herstellen kunnen we nog niet zeggen. Daarvoor is nog veel langer onderzoek nodig", benadrukt Meijer.