Topgebieden voor de wolf zitten vol, zegt wolvenkenner

Dat het aantal wolvenroedels in Nederland gelijk lijkt te blijven, komt doordat de voor de wolf geschiktste natuurgebieden zoals de Veluwe nu bezet zijn. "De wolf moet nu op zoek naar gebieden die minder scoren, die meer versnipperd zijn en waar minder wild is", aldus wolvenkenner Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. Het is volgens hem afwachten welke gebieden de wolf nog meer kan vinden om zich te vestigen.

Uit een donderdag gepubliceerde rapportage over de wolf van BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt, komt naar voren dat de groei van het aantal wolvenroedels in Nederland lijkt af te vlakken. Er zijn elf roedels bekend, onder meer op en rond de Veluwe, op de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe en Friesland. Tussen 2019 en 2021 was er één wolvenroedel in Nederland. In 2022 waren dat er vier en in 2023 was het aantal roedels toegenomen tot negen. BIJ12 noemt het opvallend dat de groei zich vorig jaar niet heeft doorgezet.