Tijd om spinnen te tellen

De meeste mensen kennen wel het zogenaamde wielweb. Verschillende soorten wielwebspinnnen maken deze ronde webben, waar kleverige struikeldraden worden afgewisseld met loopdraden. Blijft er een vlieg of mug in dit draadje zitten, loopt de spin eropaf en doodt het insect met het gif uit haar kaken. Maar er zijn ook ander soort webben. Een hangmatweb wordt vaak gezien in het lage gras. Dat zijn webben die meer in een wirwar door elkaar tussen de grassprieten wordt gemaakt. De spin verschuilt zich aan de onderkant van het web, waar hij wacht op de prooi. Zodra die in de hangmat terecht komt, bijt de spin door het web heen om de prooi op te eten