Doe ook mee met de Nationale Tuinvogeltelling!

Van vrijdag 26 januari 2024 barst de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland los. Drie dagen lang tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuin of op het balkon. Vorig jaar deden maar liefst 140.000 mensen mee.

Ook Hans Sibbel is na de column gebleven om ook een half uurtje voor het raam te zitten en de vogels te tellen. Luister naar zijn resultaten:

Carolinen Jaspars uit Breda en haar tuin vormen een thuis voor een bont gezelschap van vogels, waaronder huismussen, pimpel- en koolmezen, heggenmus, vinken, merels, houtduiven, Turkse tortels, groenlingen, grote bonte spechten en roodborstjes, maar haar hart gaat uit naar de staartmeesjes. Hopelijk ziet ze er veel in haar tuin tijdens de telling.

Ook Lobke Bekkema, een 18-jarige uit Amersfoort, telt al jarenlang met haar familie. In hun tuin zien ze huismussen, merels, koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, houtduiven en af en toe een grote bonte specht.

Judith Zaal uit Heveadorp, Arnhem, kijkt dit weekend uit naar het tellen met haar moeder, in de hoop de terugkeer van de huismus te zien, waarvan ze soms wel 20 tegelijkertijd in de heg ziet zitten.

Huismus weer op de eerste plek?

Traditiegetrouw eindigt de huismus op de eerste plek. Als echt gezelligheidsdier zie je een huismus nooit alleen, maar in groepen. Toch is het aantal huismussen in ons land gehalveerd, reden genoeg om dit jaar uit te roepen tot het Jaar van de Huismus en onderzoek te verrichten naar deze gezellige kwetteraar. Vogelbescherming roept daarom iedereen op om tijdens de Tuinvogeltelling extra te letten op de huismus.

Huismussen zijn heel sociaal

Tijdens de Tuinvogeltelling zien mensen gemiddeld een groep van 8 huismussen in hun tuin. Dat tikt lekker aan en zo eindigt dit populaire vogeltje elk jaar weer op de eerste plek in de top 10 van meest geziene vogels. Als je kijkt naar het aantal tuinen waarin de huismus wordt geteld, dan ligt dat een stuk lager. Waar de koolmees in bijna alle tuinen voorkomt, wordt de huismus vandaag de dag nog maar in de helft van de deelnemende tuinen gezien. Dat is niet alleen jammer voor de huismus, maar ook voor ons, want huismussen geven ons veel plezier.

Stadsvogelbeschermer Timo Roeke: “Het aantal huismussen in ons land is de afgelopen decennia gehalveerd. Die achteruitgang is gelukkig gestopt en de meest recente tellingen laten vermoedelijk zelfs een lichte stijging zien. Maar vergis je niet: er zijn honderdduizenden huismussen uit ons land verdwenen. De achteruitgang laat zien dat er iets mis is in de omgeving. Dat zie je ook terug in de Tuinvogeltelling. In de winter slapen en schuilen de huismussen in struiken, klimop en hagen. Als dat groen verdwenen is uit de tuinen dan worden er dus ook minder huismussen geteld.”

In sommige provincies, zoals Zuid-Holland, is de huismus zelfs helemaal uit de top 10 verdwenen. Dat geldt ook voor de grote steden, zoals de binnenstad van Amsterdam. Hoe meer een gebied versteend is, hoe minder huismussen er leven.

Vergeet het bedrijventerrein niet

Slechts 1 procent van de 100.000 hectare aan bedrijventerreinen in Nederland is groen ingericht. Zonde, want als ondernemers hun bedrijfsterrein slim inrichten met bomen, struiken en planten voelen niet alleen werknemers, maar ook de koolmees, roodborst en merel zich er beter thuis. Door samen met medewerkers vogels te tellen rondom het bedrijf worden zij zich meer bewust van het belang van groen en biodiversiteit. Bedrijventerreinen bevinden zich vaak vlakbij natuurgebieden en zijn daarom voor vogels belangrijke potentiële leefgebieden. Een diverse, groene werkomgeving verhoogt de kwaliteit en leefbaarheid van bedrijventerreinen.

Meedoen is simpel

Vogelbescherming roept daarom iedereen op om mee te doen met de Tuinvogeltelling zodat we aantallen huismussen goed in beeld krijgen. Meedoen is heel simpel: tel op vrijdag, zaterdag of zondag een half uurtje de vogels in je tuin of op je balkon en geef dat door op Tuinvogeltelling.nl. Dat is niet alleen leuk om te doen, je helpt zo ook mee aan het grootste citizen science project van Nederland. Hoe meer we over de vogels en dus ook de huismus weten, hoe beter we ze kunnen beschermen.