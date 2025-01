Tel de sterren in de duisternis

“Duisternis is een oerkwaliteit van leven”, zegt sterrendeskundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), “van belang voor mens en natuur: daar moeten we zuinig op zijn”. Maar hoe donker is het eigenlijk nog? De RUG beheert een duisternismeetwerk, met kastjes her en der in het land die de mate van duisternis registreren, maar die hangen niet overal in Nederland.