Stortbuien kunnen fataal zijn voor vissen

Hevige regenbuien, die het KNMI voorspelt, kunnen fataal zijn voor vissen in vijvers en beken. Het water is door de droogte en de hitte al warm en zuurstofarm. Door stortbuien kunnen rioleringen overlopen. Dit vieze water stroomt samen met vuil en hondenpoep van de straat in het water in vijvers en beken, waardoor het zuurstofgehalte nog lager wordt. Vissen bezwijken daaraan.