Spoor Miljoenenlijntje creëert een typisch kalkgrasland

Het leuke is dat de aanleg van de spoorlijn eigenlijk in het landschap heeft gesneden net als beken in de omgeving dat hebben gedaan. Voor dit insnijden is de bovenste laag van de aarde weggehaald waardoor het kalk op sommige plekken bijna aan het oppervlak komt. Omdat de spoorlijn ook nog van oost naar west is aangelegd, ligt de noordhelling in de volle zon. De combinatie van kalk, schraal en volle zon zorgt hier voor bijzondere flora.