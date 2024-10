Spelende dassen, koekoek en vechtende vliegende herten

Spelende dassen, de holle roep van de koekoek en mannelijke vechtende vliegende herten die vechten voor een vrouwtje. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnaar is Dennis Klein met zijn filmpje van de dassen. Tijdens de schemering komen deze dieren naar buiten. Dit jonge exemplaar speelt met een ouder familielid voor de opening van de burcht. Het spelen is voor jonge dassen een manier om hun omgeving te onderzoeken. Al duurt het in dit geval niet lang voor het jong weer het hol in valt.

© Vliegend hert, fotograaf: SandraSb

Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. Mannetjes kunnen tot wel negen centimeter groot worden. Het diertje heeft zijn naam te danken aan de grote gewei-vormige kaken van de mannetjes. Die gebruiken ze om de vrouwtjes te imponeren én om de concurrentie van zich af te schudden. Cindy Kuiphuis kon prachtig vastleggen hoe twee mannelijke vliegende herten strijden om een vrouwtje.

Zandhagedis eet parende waterjuffers

"Liefdesdrama in de Amsterdamse Waterleidingduinen", schrijft Hans Jochems bij zijn video. "Dit zandhagedis mannetje zat waterjuffers te vangen. Toen hij er net eentje had gevangen en opgeslokt, landde er ineens een parend koppeltje voor zijn neus." De hagedis had de mannelijke juffer al snel te pakken. Omdat het vrouwtje aan hem vastzat, werd ook zij opgegeten.

In de TV-uitzending over het Roggebotzand gingen we ook op zoek naar zandhagedissen. Toch zou hij helemaal niet in Flevoland moeten voorkomen. Hoe is de zandhagedis hier dan gekomen? Bekijk het fragment.

Roepende en poetsende koekoek

Leeuwerik voert koekoek © Boshuis

Erik Kruise maakte een prachtige opname van een poetsende en roepende koekoek in de regen. Alleen de mannetjes maken dit holle goe-koe-geluid, waarbij het begin iets meer nadruk heeft en op een iets hogere toon zit. Deze echte territoriumroep draagt ver, soms tot wel vijf kilometer, waarbij het kan gebeuren dat een tweede mannetje een duet begint. Het vrouwtje laat soms een hinnikende triller horen: "srii srii".

Behalve de bekende roep, staat de koek ook bekend om de misleidende trucks met de eieren. De moeder dumpt haar ei namelijk in het nest van een andere vogel. Zo hoeft ze het ei niet zelf uit te broeden. Lees daarover meer in dit weetje.

Duiken naar bijzondere slakjes

De gestippelde mosdierslak is absoluut geen alleseter. De kleurrijke zeenaaktslak slak leeft namelijk alleen op de plekken waar het struikvormige spiraalmosdiertje ook voorkomt. Duiker Roland Hendriks kon dit diertje prachtig vastleggen. “Elke duik is het weer een verrassing wat je tegenkomt”, schrijft hij.