Spelende boommarters glijden over het ijs

Boommarters leven bij voorkeur in bossen, al komen ze ook in de steden voor. Het zijn behendige klimmers die hun leefgebied letterlijk van boven tot onder benutten. Ze jagen, rennen en spelen soms op de grond, maar klimmen ook tot in de boomtoppen, waar ze behendig heen en weer springen tussen de takken. Ook hun rustplaatsen bevinden zich zowel op de grond als hogerop. Van konijnen-, vossen of dassenholen, tot takkenbossen, tot boomholten. Hun nesten bouwen ze meestal niet zelf. Hiervoor zoeken ze bij voorkeur de hoogte op. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van oude spechten- of eekhoornholen, maar soms ook van gebouwen in de buurt van een natuurrijk gebied.