Spectaculaire beelden van buizerds in de aanval

Een buizerd is niet bang om de confrontatie aan te gaan met soortgenoten of andere roofvogels. Hans Viveen, Jan Bezemer en Henk Huige wisten spectaculaire beelden vast te leggen van buizerds in gevecht – niet alleen onderling, maar ook met een visarend! De buizerd is een van de meest voorkomende roofvogels in Nederland, en hun gedrag omvat veel meer dan alleen het vangen van prooien.