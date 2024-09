Slak met parasiet, strandvlooien en oog in oog met een velduil

Een barnsteenslak met kleurrijke parasiet, strandvlooien die een prooi opruimen en een filmer die oog in oog staat met een velduil. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnaar van deze week is René Vos met de barnsteenslak. In de tentakels van deze slak zit een parasiet. Door de kleur en beweging ervan lijkt de slak nu op een rups of larve. Dat trekt vogels aan. Als die de slak opeten, kan de parasiet zich weer verder verspreiden via de vogelpoep.

Filmer Bert Jonkhans had het geluk om oog in oog te staan met deze prachtige velduil! In tegenstelling tot vele andere uilen, is de velduil ook overdag actief. Toch moet je erg veel geluk hebben dit prachtige roofdier zo goed te kunnen zien! Als broedvogel is de soort in Nederland namelijk zeldzaam geworden. Het ene jaar zijn ze amper te zien, maar wanneer er veel muizen zijn, verschijnen ze in groten getale. In onderstaande video zie je hoe de velduil het veld afspeurt op zoek naar prooien.