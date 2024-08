Atalanta's smullen van zoet berkensap | Compilatie

Naast suikers bevatten de voedingsbronnen van de atalanta kleine hoeveelheden eiwitten en vitaminen. Deze zijn met name voor de vrouwtjesvlinders hard nodig om eitjes te kunnen leggen. Ze zetten hun eitjes in de zomer afzonderlijk af op de bovenkant van bladeren. Met name de brandnetel is hiervoor populair, die wordt daarom ook de ‘waardplant’ van de atalanta genoemd.