Schelpen na de storm en alle overige onderwerpen

Veel mensen gaan tijdens de kerstdagen traditiegetrouw uitwaaien; dat kun je nu mooi combineren met het speuren naar zeldzame schelpen! Komende dagen lenen zich daar uitstekend voor, want na storm Pia is er van alles aangespoeld. Mogelijk liggen er bijzondere soorten zoals de Noorse hartschelp. Tijdens de vroege grote noordwesterstorm in november spoelden veel levende Noorse hartschelpen aan, aan de Nederlandse kust. We spreken met Han Raven, schelpenexpert van Naturalis, die alle bijzondere schelpenvondsten nauwlettend in de gaten houdt.

Met z’n bolle zwarte lichaam en witte puntige snavel is de meerkoet een doodgewone verschijning in veel Nederlandse wateren. Misschien is de vogel zelfs zo gewoon dat we er vaak niet bij stil staan dat het eigenlijk een hartstikke interessant dier is. Bernice Goffin van SOVON geeft in Vroege Vogels een stoomcursus over het leven van de meerkoet.