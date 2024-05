Rups koninginnenpage, luie zeehond en biggetjes wild zwijn

De winnende video van deze week is van Ton Vranken die de rups van de koninginnenpage prachtig kon vastleggen! Om te kunnen verpoppen tot een vlinder, maakt deze rups zich eerst met een gordeldraad vast aan een plant of tak. Daarna scheurt hij uit zijn larvenhuid en komt de pop tevoorschijn. Benieuwd naar de volledige transformatie van rups tot vlinder? Bekijk dan deze fotoserie !

De rups van een koninginnenpage die zich klaarmaakt om te verpoppen, een zeehond die even rust neemt in het water en een groep biggetjes van het wild zwijn. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV.

Vrouwelijke groep wilde zwijnen

Deze groep vrouwelijke wilde zwijnen wordt ook wel een rotte genoemd. Deze groep bestaat uit vrouwtjes met hun jongen en onvolwassen zwijnen onder de twee jaar. In deze groep zijn een hoop jonge biggetjes! "Een mooie groep zwijnen met ongeveer 20 jongen", schrijft Natuurfilmer Arnoud Kamp. "Ze staken eerst het pad over om vervolgens te gaan wroeten." Bekijk ook onderstaand tv-fragment over wilde zwijnen.

Gewone Zeehond neemt even rust

Zeehonden kunnen zowel op het land als in het water slapen. Dat doen ze, zoals deze rustende zeehond, al dobberend met hun kop boven water. Nataschja van der Woude kon dit rustende exemplaar vastleggen bij Katwijk aan Zee. "Deze genoot wel heel erg van zijn vrije dag", schreef ze erbij.

In Nederland zitten er twee zeehondensoorten: de gewone zeehond en de grijze zeehond. Op het eerste zicht lijken ze op elkaar, maar als je goed kijkt, zijn ze gemakkelijk uit elkaar te halen. In dit artikel lees je meer over de verschillen tussen beide soorten.

Gewone zeehond (l), grijze zeehond (r) © Maureen | Dommelfoto

Kleine Plevier lokt insecten

Kijk even goed naar de pootjes van deze kleine plevier! Door te trappelen op de grond probeert de vogel insecten naar boven te lokken. Prachtig gefilmd door Maurice Prins. "Vanuit een kijkhut in Oostvaardersplassen zagen we deze Kleine Plevier op bijzondere wijze eten zoeken. Wij hadden dit nog nooit zo gezien."

Engelse kwikstaart in tulpenveld

Chris Biesheuvel filmde deze Engelse kwikstaart midden in een tulpenveld. Zijn gele kleur steekt mooi af tegen de kleur van de bloemen. Dat de vogel daar zit is geen toeval. In tegenstelling tot de gele kwikstaart, broedt de Engelse kwikstaart niet in grasland. Ze gaan liever voor bollenvelden en akkerland. Zie jij de verschillen met de gele kwikstaart op de foto hieronder?