Hoe herken je de gewone en grijze zeehond?

We krijgen regelmatig foto's binnen van zeehonden op onze website. Maar welke soort is het nou? Langs de Nederlandse kustlijn leven namelijk twee zeehondensoorten, de gewone zeehond en de grijze zeehond. We hebben de belangrijkste verschillen in uiterlijk tussen de gewone zeehond en grijze zeehond voor je op een rijtje gezet in drie overzichtelijke platen: