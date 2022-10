Rover van het moeras: de waterspitsmuis

De waterspitsmuis is een bijzondere muis. Het is een zeldzame soort en ook de grootste spitsmuis van Europa. Hij kan zowel boven- als onderwater jagen en kan maar liefst twintig seconden onder water blijven! Muizenonderzoeker Sjoerd Bressers ging met ons in De Mieden op zoek naar dit bijzondere diertje.

Door de speciale structuur van zijn vacht is de muis in staat om bij het duiken lucht tussen de haren te bewaren. Hierdoor is de vacht volledig waterafstotend en wordt de muis niet nat als hij in het water zwemt.