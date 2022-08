Reegeit heeft dorst | Zelf Geschoten

Olga Kegel schrijft: "Ik maakte een rondje Voornes Duin en was even gaan zitten om wat vogels bij het duinplasje te fotograferen. En dan staat er ineens aan de overkant een reegeitje met enorme dorst. Ze zag me wel, maar bleef ondanks mijn aanwezigheid toch lekker haar dorst lessen met het warme weer. Nadat ze uitgedronken was ging ze me vlakbij op de heuvel nog een tijdlang gadeslaan zonder dat ze het hazepad koos. Wat was dat een mooie ontmoeting!"