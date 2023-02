Ree likt kalf | Zelf Geschoten

De ree is het enige hoefdier met kiemrust, oftewel een verlengde draagtijd. Dat betekent dat de eicel, nadat deze is bevrucht in de zomer, zich een paar keer deelt en dan voor een paar maanden ophoudt met groeien. Pas in de winter gaat het embryo verder met ontwikkelen. Het kalf wordt geboren eind mei of begin juni, een gunstig moment in het jaar.