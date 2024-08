Recordjaar oehoe: "Ik verwacht er nog meer"

101 vastgestelde territoria betekent niet dat er 101 keer gebroed is. “We noemen iets een territorium wanneer we een mannetje minimaal 10 dagen horen roepen in een bepaald gebied”, vertelt Gejo. “Niet alle mannetjes krijgen een vrouwtje en komen aan broeden toe. Daarnaast kunnen we ook niet alle nesten vinden.” Dit jaar konden er 52 nesten gemonitord worden. Per geslaagd broedsel vlogen gemiddeld 2,5 jongen uit. “Het broedsucces per nest is vrij normaal dit jaar, maar de hoeveelheid nesten is wel een nieuw record.”

Nog nooit werden zo veel oehoe-territoria vastgesteld in Nederland als in 2024. 101 om precies te zijn. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. “Ik verwacht dat 150 territoria wel moet lukken. Vooral in het westen zie ik nog veel kansen”, voorspelt Gejo Wassink van de Oehoewerkgroep Nederland.

Onverwacht succesverhaal oehoe

De oehoe is een onverwacht succesverhaal. “Nederland was in het verleden waarschijnlijk helemaal niet zo’n oehoe-land", aldus Wassink. "We kennen wat vondsten van oehoes uit de Middeleeuwen, maar mogelijk waren de aantallen erg laag door een gebrek aan geschikte nestlocaties. Ze broeden namelijk het liefst op steile kliffen en in gebergtes.” Onze oosterburen hadden wel veel oehoes, maar die werden flink bejaagd, waardoor ze in de jaren ‘60 bijna uitgestorven waren. “Toen is daar gefokt met wilde oehoes en werden die weer uitgezet in de vrije natuur.”

© Amanda Blom Photography

De populatie oehoes groeide en stak de grens over in 1997, toen de eerste broedende oehoes voor Nederland werden vastgesteld in de ENCI-groeve bij Maastricht. In het begin breidden de Nederlandse oehoes zich niet snel uit, maar de laatste jaren groeit de populatie hard. Oehoes broeden al lang niet meer alleen op steile kliffen in groeves, maar zitten nu ook regelmatig in oude roofvogelnesten of zelfs op de grond. “We vermoeden dat dat komt door de herintroductieprogramma’s in Duitsland", zegt Wassink. "Waarschijnlijk gaan oehoes broeden op de soort plekken waar ze geboren zijn. De oehoes die gefokt werden, werden niet op kliffen geboren. Mogelijk zijn ze daardoor hun voorkeur voor kliffen verloren, waardoor Nederland een stuk geschikter voor ze is geworden.”

Hier werden de eerste broedende oehoes van Nederland gevonden: de ENCI-groeve bij Maastricht © Gert Elbertsen

Hoogtepunt voor oehoe in zicht?

“De hoeveelheid territoria groeit nog steeds hard, maar de groei lijkt per jaar iets af te nemen. Toch is het hoogtepunt van de populatie waarschijnlijk nog niet bereikt. Oehoes zitten nu nog vooral op de hoge zandgronden in het oosten, maar in het westen zie ik nog veel kansen”, vertelt Wassink. “In de Oostvaarderplassen kan de oehoe bijvoorbeeld meer dan genoeg voedsel vinden, denk alleen al aan alle grauwe ganzen daar. Ik zie 150 territoria van de oehoe nog wel gebeuren.”