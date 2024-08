Lofzang op natuurbeschermer uit heel Europa | Terug in het wild

‘Terug in het wild’ is een tweedelige natuurserie over diersoorten die bijna verdwenen waren, maar nu weer terugkeren in de Europese wildernis. Dit vierde seizoen is een lofzang op natuurbeschermers uit heel Europa die alles uit de kast halen om bijna uitgestorven soorten te redden. Op die manier proberen ze het tij van de klimaat- en biodiversiteitscrisis te keren. ‘Terug in het wild’ is vanaf woensdag 28 augustus om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.