Recordaantal handtekeningen tegen Spaanse stierenvechten

De campagne “No es mi Cultura” (Het is niet mijn cultuur) wist in enkele maanden tijd een ongekende hoeveelheid steun te verzamelen. Dankzij de inspanningen van meer dan 3.000 vrijwilligers in 40 Spaanse provincies werden handtekeningen opgehaald op festivals, concerten, demonstraties, sportevenementen en markten. Alleen mensen met de Spaanse nationaliteit mochten ondertekenen, waardoor deze petitie een krachtig signaal geeft over de veranderende publieke opinie in Spanje.