Recordaantal drugslabs in buitengebied Gelderland

In de afgelopen vier jaar werden in Gelderland meer dan vijftig drugslabs ontdekt. Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar een recordaantal meldingen over de productie van synthetische drugs. Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland maakt zich grote zorgen, meldt Omroep Gelderland. Er is meer geld nodig, stelt de hoofdofficier van justitie.

De productie van drugs is een groot probleem. Niet in de laatste plaats op het Gelderse platteland. In Gelderland werden naast opslaglocaties en dumpplekken van drugsafval in de afgelopen vier jaar al meer dan vijftig drugslabs ontdekt. Ons land is een belangrijke speler op de wereldwijde drugsmarkt.