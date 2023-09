Provincies eisen strengere PFAS-normen

Het Zuid-Hollandse provinciebestuur kreeg vorige week vanuit de Staten scherpe vragen en kritiek op de vergunning voor Chemours en het toezicht bij de fabriek, die jarenlang grote hoeveelheden schadelijke stoffen kon lozen in de omgeving. Bij gedeputeerde Frederik Zevenbergen was de frustratie duidelijk hoorbaar in zijn antwoorden.

"Als u eens wist hoeveel moeite we hebben moeten doen om tot een norm voor PFAS in zwemwater te komen, dat is verschrikkelijk", zei Zevenbergen. "Ik hoop en verwacht eerlijk gezegd dat er nu genoeg signalen zijn om eindelijk een keer van dat gelazer af te zijn, om het eens onparlementair te zeggen. We hebben jarenlang bij het ministerie op de deur geklopt: geef ons een norm. Jarenlang hebben we gezegd: zouden we niet eens wat met PFAS moeten doen? Het antwoord: ja, ja, ja, sorry, moeilijk. Gelukkig gaat dat nu lopen door de uitzending van Zembla en alle aandacht daaromheen."